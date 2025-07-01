كتب- أحمد عادل:

تصوير- نادر نبيل:

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الشعب المصري سيظل هو المبتدأ والخبر في أي استحقاق انتخابي يتم على أرض الوطن، مشددًا على حرص الهيئة على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتهيئة الأجواء لمشاركة فعالة تعكس إرادة المواطنين.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بدءًا من يوم السبت 5 يوليو الجاري، وحتى يوم الخميس 10 يوليو، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير، حيث يُغلق باب التقديم في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وأوضح "بدوي" أن الهيئة ستنشر كشوف أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ يوم 11 يوليو، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية وبدء فترة الدعاية الانتخابية في 18 يوليو الجاري.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ ستُجرى في الخارج يومي 1 و2 أغسطس 2025، بينما تُعقد الانتخابات داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بسير الانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وحسن إدارة العملية الانتخابية.