سقوط غامض ينتهي بجثتين في القاهرة

كتب - محمد شعبان:

في واقعتين صادمتين شهدتهما العاصمة، لقي شخصان مصرعهما إثر سقوطهما من ارتفاعات شاهقة وسط تساؤلات حول ملابسات الحادثين.

الواقعة الأولى وقعت في زهراء مدينة نصر، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بسقوط شخص سوداني الجنسية من الطابق الحادي عشر بأحد العقارات الكائنة بـ1 شارع أسوان، المتفرع من شارع مبارك.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة المتوفى بموقع الحادث ييرتدي ملابسه كاملة وتوجد به آثار كسور متفرقة ونزيف، وتم إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

أما الحادث الثاني فوقع في منطقة البساتين، وتحديدًا بأول سكة عبد الرازق المتفرعة من شارع أحمد زكي، غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا عن سقوط شخص من الطابق الثامن، وعُثر عليه مفارقًا للحياة في محيط العقار، فيما تجري حالياً المعاينة اللازمة من قبل جهات التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

وتواصل النيابة العامة وفرق المباحث جهودها لكشف ملابسات الواقعتين، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم أنهما حادثا سقوط عرضي.