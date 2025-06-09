حريق داخل كمبوند الدبلوماسيين في القاهرة الجديدة

كتب - محمد شعبان:

في تمام العاشرة مساء الاثنين، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، دقّ جرس الطوارئ ليحمل بلاغًا لا يُستهان به، حريق يلتهم شقة داخل إحدى فيلات كمبوند الدبلوماسيين نطاق قسم أول القاهرة الجديدة.

فجأة تصاعدت ألسنة اللهب من نوافذ الفيلا رقم 295 بشارع جمال عبد الناصر، كأن الجدران تنادي بالنجدة، وسرعان ما تحركت ثلاث سيارات إطفاء إلى الموقع، تخترق الطرق بسرعة، تصارع الوقت والنار في سباق غير متكافئ.

المبنى مكون من أربعة طوابق، والحريق اندلع في الطابق الأخير، حيث اشتعلت النيران بشراسة، لكن رجال الحماية المدنية خاضوا معركتهم المعتادة، بكل شجاعة واحتراف.

ورغم هول المشهد، لم تُسجل أي إصابات حتى الآن، وسط حالة من الترقب والحذر، بينما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحريق وأسبابه بمعرفة الجهات المعنية.