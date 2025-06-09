إعلان

حريق داخل كمبوند الدبلوماسيين في القاهرة الجديدة

10:36 م الإثنين 09 يونيو 2025

سيارات إطفاء بموقع حريق- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

في تمام العاشرة مساء الاثنين، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، دقّ جرس الطوارئ ليحمل بلاغًا لا يُستهان به، حريق يلتهم شقة داخل إحدى فيلات كمبوند الدبلوماسيين نطاق قسم أول القاهرة الجديدة.

فجأة تصاعدت ألسنة اللهب من نوافذ الفيلا رقم 295 بشارع جمال عبد الناصر، كأن الجدران تنادي بالنجدة، وسرعان ما تحركت ثلاث سيارات إطفاء إلى الموقع، تخترق الطرق بسرعة، تصارع الوقت والنار في سباق غير متكافئ.

المبنى مكون من أربعة طوابق، والحريق اندلع في الطابق الأخير، حيث اشتعلت النيران بشراسة، لكن رجال الحماية المدنية خاضوا معركتهم المعتادة، بكل شجاعة واحتراف.

ورغم هول المشهد، لم تُسجل أي إصابات حتى الآن، وسط حالة من الترقب والحذر، بينما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحريق وأسبابه بمعرفة الجهات المعنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق القاهرة الجديدة فيلا كمبوند الدبلوماسيين القاهرة الحماية المدنية عيد الأضحى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موجة شديدة الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا
الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة