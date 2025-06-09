حفرة الموت في قلب الجبل.. حين ابتلعت الأرض أحلام رجلين

كتب - محمد شعبان:

في قلب الجبل الصامت بقرية السعودية التابعة لمركز العياط جنوب الجيزة، كانت الأرض تُخفي سِرّها، تنتظر لحظة الكشف لكنها ابتلعت من حاولا فتح صدرها.

صباح الإثنين، خرج رجلان إلى أعمال الحفر في تلك المنطقة الجبلية القاسية، يحملان أدواتهما وأحلامًا بسيطة، وربما لم يخطر ببالهما أن خطواتهما الأخيرة ستكون في هذا المكان.

وبينما كانت الأدوات تُضرب في الأرض، انشقت التربة فجأة، صمتت الأصوات، وانهار كل شيء. حفرة ابتلعت جسدين، وتركت خلفها صدمة وذهولًا.

قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية هرعت إلى المكان وسط ترقب الأهالي وقلوبهم تدق في خشوع. وبعد ساعات من الجهد، تمكنوا من انتشال الجثمانين من تحت الركام لكن الأمل كان قد فارق المكان، إذ تبين أن الرجلين لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصاباتهما في الحادث.

تم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى، وفتحت النيابة العامة تحقيقًا عاجلًا لكشف ما حدث، بينما بقيت آثار الأقدام محفورة على حافة الحفرة شاهدة على أن هذا اليوم لم يكن عاديًا.

مأمور المركز حرر محضرًا بالواقعة تحت إشراف حكمدار الجيزة، لكن في القرية الصغيرة، بقي الحزن أكبر من أي ورقة.