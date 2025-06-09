جريمة في رابع أيام العيد.. عامل يقتل زوجته طعنًا بالصف

كتب- علاء عمران:

أنهى عامل حياة زوجته طعنًا بسكين داخل منزلهما بإحدى قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك بسبب خلافات عائلية، وتم ضبط المتهم والتحفظ على جثة الضحية، في رابع أيام عيد الفطر.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا بمقتل ربة منزل داخل منزلها بقرية الديسمي. وانتقل المقدم أحمد السويركي، رئيس مباحث مركز الصف، برفقة قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، حيث عُثر على جثة "ميادة. س"، 25 عامًا، وتبدو عليها آثار إصابات بالغة.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "رأفت. س"، عامل يبلغ من العمر 35 عامًا، وتم ضبطه. وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة على خلفية خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة، أقدم خلالها على الاعتداء عليها بسكين.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريحها لتحديد سبب الوفاة بدقة، والتصريح بدفنها بعد الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.

كما قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.