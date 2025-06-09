كتب – علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص، لاتهامهم باحتجاز مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع دراجته النارية، بسبب خلافات مالية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ما ورد لقسم شرطة الوايلي من بلاغ مقدم من كهربائي – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية – أفاد فيه بتعرضه للاستدراج من قِبل أحد الأشخاص إلى شقة سكنه بدعوى إجراء أعمال كهربائية. وفور وصوله، فوجئ بوجود اثنين آخرين، حيث قام المتهمون الثلاثة باحتجازه وإجباره على توقيع 3 إيصالات أمانة وعقد بيع للدراجة النارية الخاصة به، واستولوا منه على رخصة الدراجة ومبلغ مالي، وذلك بسبب خلافات مالية مع أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على المضبوطات المشار إليها، وهي:3 إيصالات أمانة، وعقد بيع دراجة نارية ممهور ببصمة المُبلّغ، ورخصة الدراجة، والمبلغ المالي المستولى عليه.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.