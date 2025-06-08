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حريق داخل شقة سكنية بالوراق دون إصابات

10:00 م الأحد 08 يونيو 2025

حريق داخل شقة سكنية

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القاهرة - مصراوي:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بجزيرة محمد بحي الوراق شمال الجيزة، مساء الأحد.

تلقى مأمور مركز الوراق بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للدخان بجزيرة محمد.

مدير إدارة الدفاع المدني دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه وتبين اشتعال النيران بشقة بالطابق الثالث لعقار مكون من 6 أدوار بشارع المدينة المنورة.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر الحريق ومنعوا امتداده إلى الوحدات المجاورة مع تنفيذ عملية التبريد.

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