لجنة تعاين حريق محل أخشاب بفيصل

الأحد 08 يونيو 2025

08:14 م الأحد 08 يونيو 2025

القاهرة - مصراوي:

انتدبت النيابة العامة لجنة من المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل أخشاب بفيصل غرب الجيزة، الأحد.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للدخان بمنطقة اللبيني.

مدير إدارة الدفاع المدني دفع بـ3 سيارات إطفاء، وتبين اشتعال النيران داخل محل أخشاب أسفل برج مكون من 16 طابقًا بشارع سيد معوض.

حاصر رجال الإطفاء مصدر النيران ومنعوا خطر امتدادها إلى الوحدات السكنية مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.