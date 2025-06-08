جثة و8 مصابين في انقلاب سيارة سوزكي بطريق الواحات

الأحد 08 يونيو 2025

05:25 م الأحد 08 يونيو 2025

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 أخرون في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق الواحات اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أمام مساكن الأمل.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين انقلاب سيارة سوزكي نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن سقوط 8 مصابين وحالة وفاة.

الجثة أودعتها الشرطة ثلاجة المشرحة والمصابون نقلوا إلى مستشفى اكتوبر المركزي للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.