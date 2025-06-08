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ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

11:26 ص الأحد 08 يونيو 2025

تجار العُملة

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كتب- أحمد عادل:
واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بالاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات تجاوز 5 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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