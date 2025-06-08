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تصاعد الدخان من عقار بحارة اليهود.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء

01:22 ص الأحد 08 يونيو 2025

سيارات إطفاء بموقع حريق- أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق بشقة سكنية بحارة اليهود بنطاق حي الجمالية اليوم الأحد.

تلقى حكمدار العاصمة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الأدخنة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بدرب نصر.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقًا مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

وتبين اشتعال النيران بشقة بالطابق الأول بالعقار رقم 5 من حارة اليهود المتفرع من شارع المعز وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على مصدر الحريق.

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حريق حارة اليهود شارع المعز حي الجمالية القاهرة الحماية المدنية
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