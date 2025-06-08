كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق بشقة سكنية بحارة اليهود بنطاق حي الجمالية اليوم الأحد.

تلقى حكمدار العاصمة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الأدخنة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بدرب نصر.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقًا مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

وتبين اشتعال النيران بشقة بالطابق الأول بالعقار رقم 5 من حارة اليهود المتفرع من شارع المعز وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على مصدر الحريق.