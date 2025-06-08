إعلان

أمن الجيزة يفحص بلاغ جثة سوداني أسفل برج بفيصل

01:18 ص الأحد 08 يونيو 2025

جثة ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة سوداني أسفل عقار بفيصل، الأحد.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بمنطقة كعبيش.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة أسفل عقار بشارع الأربعين لسوداني الجنسية إثر سقوطه من الطابق السابع في ظروف غامضة.

وفرضت الشرطة طوقًا أمنية بموقع البلاغ انتظارًا لوصول النيابة العامة للمعايمة تمهيدًا لنقل الجثمان إلى المشرحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جثة الجيزة فيصل النيابة العامة المعاينة سقوط من علو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان