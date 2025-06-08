كتب - محمد شعبان:

شهدت شوارع الجيزة في أقل من 24 ساعة عدة حوادث متفرقة، في وقت كان من المفترض أن يكون عيد الأضحى المبارك مناسبة للفرحة والاحتفال.

تحولت الأجواء التي بدأها المواطنون بالتهاني والذبح إلى أحداث عنف متفرقة، حيث وقعت بعض المشاجرات الفردية التي أدت إلى وقوع إصابات واحتجاز بعض المتهمين.

في بولاق الدكرور المشهد كان صادمًا، علت صرخات عائلة صغيرة بعد أن تحول خلاف عائلي إلى مشهد دموي. شاب في العشرينات لم يتمالك أعصابه، ووجه طعنات قاتلة لشقيقه بسكين المطبخ، العيد في منزلهم انتهى بسيارة إسعاف ودماء على الأرض.

وعلى بعد شوارع قليلة، في مقهى شعبي، قاصر لا يتجاوز السادسة عشرة، كان يعمل في تقديم الطلبات، دخل في مشادة مع شاب رفض دفع حساب المشروبات.

كلمات الغضب تحولت لطعنة في الرقبة وسط ذهول رواد المكان، المصاب حالته خطرة في المستشفى والمتهم وأداة الجريمة خلف القضبان محبوسًا على ذمة التحقيقات.

أما في الواحات، اختار سائق لودر طريق الانتقام بعد أن طرده صاحب العمل، لم يتحدث، لم يطلب فرصة ثانية، بل عاد وأشعل النيران في اللودر الذي كان يعمل عليه فخسر وظيفته وبدلها بقيود حديدية في قسم الشرطة.

وفي العجوزة لم تكن الأمور أهدأ، طفلان أرادا دخول محل ألعاب إلكترونية، لكن الخلاف على رسم الدخول أشعل المشاجرة. صاحب المحل استعان بكلب شرس، فكان الرد بعصي خشبية وانتهت المعركة بثلاثة مصابين.