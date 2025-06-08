حادث مروع أعلى دائري المنيب.. والشرطة تحصر الضحايا

كتب - محمد شعبان:

شهد الطريق الدائري "المنيب" غرب الجيزة حادث مروع اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أعلى دائري المنيب.

الفحص المبدئي أشار إلى تصادم سيارة بعدد من الأشخاص بنزلة الكُونيسة اتجاه المريوطية، وجار حصر الضحايا.

في سياق آخر، اندلع حريق داخل شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 7 داخل الحى الإيطالي بمدينة السادس من أكتوبر، ولم يسفر عن إصابات.

فيما أجرى مفتش بوزارة الداخلية مناورة "محاكاة" لحريق بحديقة منزل بالبوابة الثالثة بحدائق الأهرام.

وفي التجمع الأول، أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريقًا شبَّ بالطابق الأول لعقار مكون من 5 طوابق دون إصابات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.