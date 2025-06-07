القبض على سائق موتوسيكل اصطدم بطفل بالغربية

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر شخص من قائد دراجة نارية لاصطدامه بابنه حال عبوره الطريق وإحداث إصابة به بدائرة قسم شرطة زفتى بالغربية وفراره هاربًا.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية بدون لوحات معدنية وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.