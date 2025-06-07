تفاصيل 7 خناقات مروعة بالسلاح خلال الاحتفال بعيد الأضحى

كتب- صابر المحلاوي:

في وقتٍ ينتظره الملايين كل عام ليجتمعوا فيه على موائد المحبة وصلة الرحم وتبادل التهاني، خيّمت سحب العنف على أجواء عيد الأضحى في عدد من محافظات مصر، بعدما تحولت فرحة العيد إلى مأساة في بعض المناطق، إثر اندلاع مشاجرات متفرقة، تنوعت أسبابها بين خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وانتهى بعضها بجنازات بدلًا من الاحتفالات، ودماء سالت بدلًا من دماء الأضاحي.

من القليوبية إلى حلوان، مرورًا بسوهاج والجيزة والبحيرة، اندلعت الوقائع تزامنًا مع وقفة العيد وأول أيامه المباركة. في هذا التقرير، "مصراوي" يرصد أبرز هذه الوقائع التي وقعت خلال أيام العيد:

مقتل شاب في القناطر الخيرية

في قرية قرنفيل التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، نشبت مشادة كلامية بين الشاب "عبده طه عبده" والمتهم "محمد. ر. ح"، عاطل، تطورت إلى مشاجرة، وأقدم المتهم على إحضار فرد خرطوش وأطلق عيارًا ناريًا صوب المجني عليه، مما أدى إلى وفاته في الحال.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

إصابة تاجر ذهب في رشيد

في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، تعرض تاجر الذهب المعروف "أحمد المسلماني" لاعتداء مروع من قبل "فارس ع.م" وشخص آخر، بسبب خلافات سابقة.

أصيب المجني عليه بجروح بالغة، منها قطع وريد متصل بالقلب، ودخل في غيبوبة حرجة، وتم ضبط المتهمين، وتباشر النيابة التحقيقات.

64 غرزة في وجه طفل بالتجمع الخامس

تعرض الفتى سليمان (16 عامًا) لاعتداء عنيف من قبل سائق تابع لإحدى شركات التوصيل الشهيرة، إثر خلاف على طريقة الدفع داخل التطبيق.

أصيب الفتى بجروح بالغة في الوجه، استلزمت 64 غرزة، بالإضافة إلى كدمات في الرأس والجسم. تم تحرير محضر بالواقعة.

مقتل موظف أمن في 15 مايو

في مدينة 15 مايو، أقدم ثلاثة أشخاص على قتل موظف أمن بمستشفى، يُدعى "محمد عبدالسلام"، بطعنات نافذة أثناء محاولة سرقته بالإكراه.

وتم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.

مشاجرة بين عائلتين بحلوان

في منطقة عرب غنيم بحلوان، نشبت مشاجرة بين عائلتي "الجلادوة" و"الجزارين" بسبب خلافات مالية.

أسفرت المشاجرة عن مقتل الشاب "حسام حسن" (26 عامًا) بطعنة نافذة في القلب، وإصابة شقيقه برش خرطوش. تم ضبط طرفي المشاجرة، وتباشر النيابة التحقيقات.

مشاجرة بسوهاج

في إحدى قرى مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، نشبت مشاجرة عائلية بين أبناء عمومة بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية.

أسفرت المشاجرة عن إصابة أربعة أشخاص، أحدهم بطعنة شبه نافذة بالصدر، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، وضبط طرفي المشاجرة.

مشاجرة في حدائق أكتوبر

في منطقة حدائق أكتوبر، نشبت مشاجرة بين طرفين قرب كمبوند دجلة، أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص، بينهم اثنان من إحدى الدول العربية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتحفظت قوات الأمن على أطراف الواقعة.

إصابة سائق في سوهاج

في مركز المراغة بمحافظة سوهاج، نشبت مشاجرة بين مزارع وابنه بسبب خلافات أسرية، تدخل أحد أقاربهم لفض المشاجرة، فأصيب بطلق ناري في الصدر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وضبط المتهمين.

مشاجرة في الوراق

في منطقة الوراق، نشبت مشاجرة بين طرفين بسبب لهو الأطفال، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من فض المشاجرة وضبط طرفيها، وتباشر النيابة التحقيقات.