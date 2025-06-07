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مات فيها شاب.. تفاصيل "خناقة بالسلاح" بين عائلتين في حلوان

12:43 م السبت 07 يونيو 2025

جثة - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

شهدت منطقة عرب غنيم بحلوان، جريمة قتل مأساوية، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات مالية.

تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر، بوصول جثة شاب يُدعى "حسام حسن"، مصابًا بطعنة نافذة في القلب، وشقيقه مصابًا برش خرطوش، على خلفية مشاجرة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتي "الجلادوة" و"الجزارين"، بسبب خلافات مالية قديمة، تطورت إلى اعتداء متبادل أسفر عن مقتل الشاب "حسام"، وإصابة شقيقه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

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