كتب- صابر المحلاوي:

في لفتة إنسانية تؤكد على الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، نظّمت الوزارة عددًا من الفعاليات احتفالًا بعيد الأضحى المبارك مع أطفال دور الأيتام بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وشملت الاحتفالات توزيع الهدايا، وتنظيم زيارات لمحال الملابس لشراء مستلزمات العيد للأطفال، ما أدخل البهجة والسرور إلى نفوسهم.

كما استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية عددًا من الأطفال، وقدّمت لهم محاضرات توعوية حول الوقاية من أخطار الحريق، وعروضًا في مجالات الإطفاء والإنقاذ النهري والغوص، إضافة إلى زيارة للمدينة المرورية لتعليمهم قواعد المرور وآدابه.

وفي ختام الفعاليات، استضاف نادى دار الضيافة التابع للوزارة الأطفال، حيث استمتعوا بفقرات ترفيهية وألعاب، وسط أجواء من الفرحة والتفاعل مع رجال الشرطة.

ولاقت المبادرة استحسان القائمين على دور الرعاية، الذين أعربوا عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على مشاركة الأطفال الأيتام فرحة العيد، مؤكدين أن تلك المبادرات تعكس التزام الوزارة بدورها الإنساني والمجتمعي.

تأتي هذه الفعاليات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز التواصل المجتمعي وتقديم أوجه الدعم والرعاية لكافة فئات المجتمع، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.