المرور تضبط أكثر من 65 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على كافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لضبط المخالفات وتيسير الحركة المرورية.

وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، فقط عن ضبط 65806 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 835 مخالفة السير بدون تراخيص، و17 دراجة نارية مخالفة، و52909 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و11 مخالفة موقف عشوائي، و606 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار جهود مستمرة لأجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري، والحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق.

وتؤكد الوزارة استمرار الحملات المرورية المكثفة لضبط المخالفات والتصدي لكافة أشكال الخروج على القانون، حرصاً على تحقيق السيولة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز الانضباط المروري والحد من الحوادث.