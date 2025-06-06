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سائق ميكروباص يقع في المحظور بعين شمس

09:55 م الجمعة 06 يونيو 2025

السائق المتهم

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سير قائد سيارة ميكروباص عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، وتبين انتهاء رخصة القيادة. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

في سياق آخر، أصيب طفل سوداني يبلغ من العمر 9 سنوات إثر سقوطه من الطابق الرابع بالعقار 25 حارة أحمد عرابي بجوار مدرسة الثانوية بنات بعين شمس ونقله إلى أقرب مستشفى للعلاج.

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ميكروباص سيارة سير عكس الاتجاه عين شمس
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