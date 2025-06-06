7 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي أسفل الطريق الإقليمي

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أسفل الطريق الإقليمي جنوب الجيزة، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بعزبة بسيوني ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي اتجاه الصف نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

نتج عن الحادث سقوط 7 مصابين نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.