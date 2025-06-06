مالك كافيه يضرب سيدة وتتهمه بسرقة ذهبها.. والأمن يتدخل



كتب ـ عاطف مراد:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مالك كافيه بالقاهرة، إثر تعديه بالضرب على سيدة وإصابتها بكدمات وكسور في الوجه وسرقة سلسلة ذهبية منها.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من السيدة المتضررة، التي أكدت تعرضها للسب والضرب وسرقة ذهبها على يد مالك الكافيه بسبب خلافات شخصية.

وبعد تقنين الإجراءات، ضبطت الشرطة المتهم الذي أنكر سرقة السلسلة، إلا أنه أقر بالتعدي عليها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.