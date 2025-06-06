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صاحب أكاديمية وهمية يزوّر مستندات ويعدّل بيانات بطاقات الرقم القومي

12:28 م الجمعة 06 يونيو 2025

ضبط متهم-أرشيفية

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كتب -عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية نشاطًا إجراميًا لمتهم أنشأ كيانًا وهميًا بغرض التزوير والتلاعب في البيانات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

وتوصلت تحريات قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام إلى تورط شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، في تزوير محررات رسمية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إنشاء أكاديمية وهمية لاستقطاب المواطنين الراغبين في استخراج بطاقات رقم قومي تتضمن مهنًا غير حقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته عدد من الأكلاشيهات، ومجموعة من الشهادات والمستندات المزورة، وأجهزة وأدوات تُستخدم في عمليات التزوير، وكروت دعاية باسم الأكاديمية، وإيصالات استلام نقدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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