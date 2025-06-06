الأمن العام يضبط 90 متهمًا ويصادر أسلحة ومواد مخدرة في 4 محافظات



كتب- علاء عمران:

شنّ قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن في مديريات أسيوط وأسوان ودمياط والإسكندرية، حملات موسعة استهدفت عدداً من دوائر أقسام ومراكز الشرطة لملاحقة العناصر الإجرامية وتنفيذ الأحكام وضبط الأسلحة غير المرخصة والمواد المخدرة.

أسفرت الجهود خلال الحملة عن ضبط 90 متهمًا، بحوزتهم 17 بندقية آلية، و30 بندقية خرطوش، و40 فردًا محلي الصنع، إضافة إلى 42 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط الأمني في كافة المحافظات المستهدفة.