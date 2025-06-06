الداخلية تشارك المواطنين في احتفالات الأضحي بأغنية "بيصح علينا العيد"

كتب - علاء عمران:

واصل رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن مشاركة المواطنين ـ خاصة الأطفال ـ الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الشوارع والميادين والحدائق بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلي السيارات.

وحرصت الوزارة على مشاركة عدد من الأطفال ذوي الإعاقة وبعض من الأطفال وأسر الشهداء وتقديم لهم الهدايا والحلوى، إذ شارك قطاع الأمن العام أغنية "بيصبح علينا العيد" تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحي المبارك.

وتبادل المواطنين التهنئة وتوزيع الورود مع رجال الشرطة موجهين التحية والتقدير لوزارة الداخلية على التواجد الأمني المكثف خلال أيام العيد والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار للوطن.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين