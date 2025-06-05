الجنايات تبرئ 12 متهما من البلطجة والسلاح في خناقة حلواني شهير بالجيزة

كتب ـ رمضان يونس:

برأت الدائرة "3" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، 12 متهمًا من تهم استعراض القوة والبلطجة والشروع في القتل في مشاجرة دار بين عمال دليفري محل حلوانى شهير وباعة جائلين في منطقة العمرانية.

وترافع محمد أشرف الحاضر مع 3 متهمين وطلب البراءة تأسيسَا على الدفع ببطلان الضبط والإحضار كونه لاحق على ضبط بدلاله برقية محررة من أحد الأشخاص، كما دفع بعدم توافر أركان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف بركنيها المادي والمعنوي.

واستند "أشرف" في دفوع على عدم ثبوت حيازة المتهمين من الأول إلى الثالث موكلينه لأي أسلحة متمسكًا بالفيديو المحرز والمرفق الواقعة تفصيليا والذي يؤكد عدم وجود المتهمين نهائيًا بمسرح الواقعة، كما استند في دفوعه على انتفاء صل المتهمين بالواقعة نهائيًا متمسكًا بما جاء في أقوال شهود الإثبات الأول والثاني والثالث، كونهم لم يتعرفوا على المتهمين أثناء العرض القانوني وبسؤاله تحقيقًا وباجماع أقوال جميع المتهمين إن الواقعة لم يكن المتهمين الأول حتى الثالث طرفا فيها وأن جميع المتهمين لم يتعرفوا عليهم نهائيًا.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية التي حملت رقم 9702 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 6561 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين في الدعوى هم: "هـ. أ"، و"أ. ع"، و"م. ع"، و"أ. ص"، و"م. م. أ"، و"ز. م"، و"ع. ر"، و"أ. م"، و"ي. أ"، و"م. ح"، و"م. ف"، و"ع. م".

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين من الأول حتى العاشر، في اليوم الرابع من أغسطس عام 2024، بدائرة قسم شرطة العمرانية، استخدموا القوة والعنف والتهديد ضد "محمد. أ"، و"علي. أ"، و"محمود. ح"، والطرف الثاني وقاطني منطقة شارع عبد القادر.

استعرضوا القوة واستخدموا العنف والتهديد ضد بعضهم البعض، لخلاف بينهم، قاصدين الترويع والتخويف وفرض السطوة.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين من الأول حتى التاسع، وفقًا لأوراق الدعوى، أعدّوا أسلحة نارية وبيضاء، إذ استقل بعض المتهمين دراجات نارية واتجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجد الطرف الآخر فيه.

وما أن وطئت أقدامهم مسرح الواقعة حتى أشهروا أسلحتهم النارية والبيضاء تجاه المتواجدين مهددين إياهم، فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم وذويهم، والمساس بحريتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وقاطني المنطقة، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى التاسع، تهمة الشروع في قتل المجني عليهم "علي. أ"، و"محمد. س"، و"محمود. ح"، عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلاف نشب بين المتهم الأول والطرف الآخر.

فبيّتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدّوا أسلحة نارية وبيضاء "خرطوشين و'كزالك'"، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجدهم فيه سلفًا مستقلّين دراجات نارية.

وما أن ظفروا بهم حتى قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من الأسلحة النارية.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم الخامس دلف داخل المحل -مسرح الواقعة- محرزًا سلاحًا أبيض "كزالك"، وسدد للمجني عليهم ضربات، حال تواجد باقى المتهمين حتى التاسع لنصرتهم والشد من أزرهم لإتمام جرمهم.

وما أن أتموها لاذوا بالفرار من مسرح الواقعة بمساعدة آخرين، قاصدين من ذلك إزهاق أرواح المجنى عليهم، إلا أن خاب أثر جرمهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو المُداركة بالعلاج.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية (بندقيتين خرطوش) وذخائر وأسلحة بيضاء استخدمت في الواقعة، كما نسبت النيابة العامة للمتهم الحادي عشر والثاني عشر تهمة إخفاء المتهمين من الأول حتى العاشر حال كونهم متهمين في الواقعة.