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عاطل يزعم تلفيق ضباط سمالوط قضية لمتهم والأمن يكشف الحقيقة

07:35 م الخميس 05 يونيو 2025

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات مباحث المنيا ملابسات منشور متداول ادعى ناشره تلفيق ضباط مركز شرطة سمالوط قضية حيازة أسلحة نارية لأحد الأشخاص من أبناء بلدته.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه "عاطل" مقيم بالمنيا، وبمواجهته أقر بنشره تلك الادعاءات فى محاولة منه للتشكيك فى الإجراءات القانونية التى تم إتخاذها حيال أحد المتهمين من أبناء بلدته.

وتبين أنه المتهم من العناصر الإجرامية الخطرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبطه بتاريخ 15/4/2024 وبحوزته أسلحة نارية غير مرخصة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المنشور لادعائه الكاذب.

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