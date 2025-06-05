بجواره مسدس.. حل لغز جثة شاب داخل سيارة بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شاب داخل سيارة ملاكي وبجواره سلاح ناري "طبنجة" بأكتوبر.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل سيارته بجوار مول العرب.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد إبراهيم 31 عاما فارق الحياة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية لتعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.