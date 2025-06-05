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نهاية مأساوية لشاب بالريف الأوروبي في الشيخ زايد

04:53 م الخميس 05 يونيو 2025

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كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه داخل بالوعة بجوار الريف الأوروبي بالشيخ زايد.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص داخل بالوعة.

تبين بالفحص سقوط شاب يدعى "عبد الله. ن" 24 عاما مقيم القيوم في بالوعة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي اتجاه ميدان الرماية.

انتشلت القوات الجثة تمهيدا لنقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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