120 جنيها وخناقة بخرطوم تنهي عشرة "نقاش العمرانية" وزوجته

كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "3" بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، تأجيل جلسة محاكمة "نقاش" متهم بقتل زوجته باستخدام خرطوم مياه، إثر مشادة نشبت بينهما بسبب مبلغ 120 جنيهًا، وذلك بمنطقة العمرانية، إلى جلسة 2 يوليو المقبل للمرافعة.

ترأس هيئة المحكمة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، بعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحميد، وياسر علي علي الزيات، وسمير صابر عبد الجواد، وأمانة سر طارق فتحي وطلعت عبده.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم "عمرو. ص"، ويعمل نقاشًا، في القضية رقم 14968 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 6196 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعدما عقد العزم وبيت النية على التخلص من زوجته "ز. م" نتيجة خلاف نشب بينهما.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتدى على زوجته بالضرب المبرح باستخدام عصا خشبية وخرطوم مياه، ولم يتوقف عن الاعتداء حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، محدثًا بها إصابات بالغة، وثّقها تقرير الطب الشرعي.

وأوضحت تحريات المباحث أن الخلاف نشأ عقب اكتشاف المتهم أن زوجته أخفت عنه مبلغ 120 جنيهًا من أمواله، وعندما حاول استرداد المبلغ، حاولت منعه، فانهال عليها ضربًا مبرحًا في مناطق قاتلة بجسدها باستخدام عصا خشبية حتى تهشمت، ثم استكمل اعتداءه بخنقها باستخدام خرطوم مياه، قاصدًا قتلها.

وأثبت تقرير الصفة التشريحية وجود كدمات متفرقة بالوجه والرقبة والكتفين، إلى جانب سحجات وجروح بالساق اليمنى، وآثار سائل رغوي على الفم، ونزيف حاد في المخ، وكسور بالأضلاع، ما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية، ومن ثم الوفاة.

وأمر المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي قررت تأجيل الجلسة إلى 2يوليو المقبل.