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الشهر العقاري تعلن تقديم خدماتها للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى

04:09 م الخميس 05 يونيو 2025

الشهر العقاري

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كتب- محمود الشوربجي:

أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عن استمرار تقديم خدماتها للجمهور خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال السيارة المتنقلة التابعة للمصلحة، التي تم تخصيصها لتلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين وتقديم الخدمات المستعجلة دون انقطاع

وذكرت "مصلحة الشهر العقاري في بيان لها اليوم، أن سيارات الخدمة المتنقلة تتواجد أمام مقر مصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس بالقاهرة، لاستقبل المواطنين أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين ٧ و٨ و٩ يونيو ٢٠٢٥، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، مع توفير الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لضمان جودة الخدمة وسرعة الأداء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على التيسير على المواطنين، وتقديم خدماتها الحيوية في مختلف الأوقات.

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