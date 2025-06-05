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الداخلية تكشف ملابسات فيديو "ضرب وسحل سيدة كرداسة" في شوارع أوسيم

03:01 م الخميس 05 يونيو 2025
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كتب- محمود الشوربجي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب والسب والزعم بقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وسرقة منزلها بالجيزة.

كان شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة تلقي بلاغًا في 16 مايو الماضي من إحدى السيدات "الظاهرة بمقطع الفيديو" مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم، تفيد بتضررها من زوجها عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بذات المركز، لقيامه بالتعدي عليها بالسب وتهديدها لها بالإيذاء والضرب "دون حدوث ثمة إصابات" بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وتبين عدم حيازته ثمة مواد مخدرة، وبمواجهته أقر بارتكاب واقعة التعدي، وأنكر قيامه بسرقة منزلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

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الجيزة لمواد المخدرة ركز شرطة كرداسة حل وضرب سيدة أوسيم وج يسحل زوجته في كرداسة وج يتعدى على زوجته في الشارع لأمن لنيابة العامة الداخلية
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