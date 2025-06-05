تفاصيل جديدة بجريمة حلوان.. المتهم طعن زوجته بعد قتل شقيقتها ونجلها

كتب- أحمد عادل:

شهدت واقعة مقتل شاب ووالدته على يد زوج خالته طعنًا بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية في منطقة أطلس بحلوان عن تفاصيل جديدة بالواقعة.

وكشف مصدر مقرب من الضحايا لـ"مصراوي"، أن زوجة المتهم تعرّضت أيضًا للطعن على يد زوجها أثناء وقوع المشاجرة.

وأوضح أن زوجة المتهم كانت برفقة شقيقتها المجني عليها عند وصولهما إلى شقة المتهم، فوجئتا بجثة نجل شقيقتها مصاب عدة طعنات ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف أن المتهم بعد أن سدد طعنة قاتلة لشقيقة زوجته أودت بحياتها، أقدم على طعن زوجته أيضًا، والتي ترقد حاليًا داخل غرفة العناية المركزة في حالة خطرة.

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من الأهالي بوقوع جريمة قتل داخل إحدى الشقق السكنية بالمجاورة 1 في منطقة أطلس، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن المتهم يدعى "أيمن س." اعتدى على شقيقة زوجته ونجلها باستخدام سلاح أبيض (سكين)، وسدد لهما عدة طعنات أودت بحياتهما داخل الشقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.