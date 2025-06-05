مباحث المصنفات تضبط مدير مطبعه بدون تفويض في القاهرة

كتب- محمود الشوربجي:



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول – مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته 113 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.



بمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح مادية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.