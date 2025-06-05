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تفاصيل تعدي مُسن على طفلة داخل منزل مهجور بالهرم

01:31 م الخميس 05 يونيو 2025

تعبيرية

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كتب- عاطف مراد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة تعدي مسن على طفلة صغيرة داخل منزل مهجور بمنطقة الهرم.

وتبين قيام المتهم باستدراج الطفلة أثناء عودتها من درس القرآن إلى منزل مهجور وتعدى عليها وقامت الطفلة بإبلاغ والدتها.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل تتهم فيه مسن باستدراج ابنتها الطفلة صاحبة 7 سنوات والتعدي عليها داخل منزل مهجور بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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اعتداء على طفلة أمن الجيزة
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