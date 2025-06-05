بعد تبادل إطلاق النار.. الداخلية تقضي على أخطر تجار الكيف ليلة الوقفة

كتب - محمد الصاوي:

لقى عنصران جنائيان شديدا الخطورة مصرعهما، صباح اليوم الخميس، في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة المنوفية، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت عددًا من البؤر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غيرالمرخصة.

تأتي هذه العملية في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخطرة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غيرالمرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بالمنوفية، سبق اتهامهما في جنايات خطف ومخدرات وسرقة بالإكراه واستعراض قوة وسلاح ناري ومحكوم عليهما بالإعدام والسجن المؤبد في جنايتي "قتل عمد وشروع في قتل وضبط باقي عناصر تلك البؤر وبحوزتهم قرابة 284كجم من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش وآيس وهيروين وهيدرو و30 ألف قرص مخدرو27 قطعة سلاح ناري و3 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، 16 فردا محليا، 4 طبنجات، حيث تقدر القيمةالمالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 40 مليون جنيه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءاتالقانونية، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.

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