القبض على قائد دراجة نارية لاتهامه بالتحرش بطالبة في النزهة
11:39 ص الخميس 05 يونيو 2025
كتب- علاء عمران:
ألقت أجهزة الأمن القبض على قائد دراجة نارية لاتهامه بالتحرش بطالبة في النزهة.
جاء ذلك في إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (طالبة – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد دراجة نارية لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته (الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة "بدون لوحات معدنية").
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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