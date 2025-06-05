كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن القبض على قائد دراجة نارية لاتهامه بالتحرش بطالبة في النزهة.

جاء ذلك في إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (طالبة – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد دراجة نارية لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته (الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.