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القبض على قائد دراجة نارية لاتهامه بالتحرش بطالبة في النزهة

11:39 ص الخميس 05 يونيو 2025

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كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن القبض على قائد دراجة نارية لاتهامه بالتحرش بطالبة في النزهة.

جاء ذلك في إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (طالبة – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد دراجة نارية لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته (الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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