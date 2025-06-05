ضبط متهمين في قضايا غسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عدد من الأشخاص في قضايا غسل أموال بقيمة 130 مليون.

واضطلعت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وقد تمكنت الأجهزة المختصة خلال أسبوع من ضبط القضايا بقيمة مالية بلغت 130 مليون جنيه.