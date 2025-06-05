"تذاكر هيروين وترامادوا".. القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة بالعمرانية

كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عامل بحيازته كمية من المواد المخدرة في منطقة العمرانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بحيازة عاطل للمواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه.

بجمع التحريات تبين صحة المعلومات، وتمكنت القوات من ضبط للمتهم ويدعى "ف. م. م" وبحوزته "١٠٠ قرص ترامادول، تذاكر هيرويين"، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بغرض الاتجار فيها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامه لتولي التحقيقات.