النيابة العامة تهيب بالمواطنين الالتزام بالقواعد المرورية خلال العيد

كتب- محمود الشوربجي:

تهيب النيابة العامة بالمواطنين ضرورة الالتزام التام بالقواعد المرورية المنظمة لاستخدام الطرق، لا سيما الطرق السريعة، وذلك خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك؛ حرصًا على سلامة الأرواح، وحماية للممتلكات العامة والخاصة.

وتؤكد النيابة العامة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة دون تهاون، في تطبيق الحد الأقصى للعقوبات المقررة قانونًا في مواجهة المخالفات المرورية الجسيمة، وفي مقدمتها تجاوز السرعة المقررة، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والأمان على الطرق.

وإذ تهنئ النيابة العامة جموع المواطنين بحلول عيد الأضحى المبارك، فإنها تدعو الجميع إلى الالتزام بالانضباط القانوني بما يحقق السلامة العامة.