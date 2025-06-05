خديجة تطلب خلع زوجها: "الاهتمام اختفى بعد الجواز"

كتبت – فاطمة عادل:

أقامت "خديجة.م"، موظفة تبلغ من العمر 26 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها بإنهاء علاقتها الزوجية، مبررة ذلك بتجاهل زوجها لمشاعرها وتخليه عن وعوده بعد الزواج، قائلة: "وعدني بالشوكولاتة وبالاهتمام، وكل حاجة اتغيرت".

وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها تغيّر تمامًا بعد الزواج، مشيرة إلى أنه كان يُهديها الشوكولاتة بانتظام خلال فترة الخطوبة، احترامًا لعادتها اليومية في تناولها قبل النوم، وهي عادة قديمة منذ طفولتها. وأضافت: "والدي كان دايمًا بيهتم بده، وهو وعدني يكمل نفس العادة بعد الجواز".

وأضافت أن زوجها بات يتجاهل هذا الأمر تمامًا، رغم علمه بحبها الشديد للشوكولاتة، قائلة: "رجع من الشغل فاضي الإيدين لأكتر من شهر، وكأنه ناسي أنا بحب إيه".

وتابعت: "الاهتمام كله راح، بقى يومه عبارة عن شغل وأكل ونوم، وأنا بقيت مجرد خدامة في البيت، لا بيقعد معايا، ولا بيفكر يخرجني، ولا حتى يسألني بحب إيه أو عاوزة إيه".

وأكدت "خديجة" أن القضية ليست في قطعة الشوكولاتة بحد ذاتها، وإنما فيما تمثّله من اهتمام ورمزية للعلاقة بينهما، مضيفة: "الناس شايفاها حاجة بسيطة، بس بالنسبة لي دي كانت علامة على إننا لسه بنحب ونفكر في بعض.. لكن كل ده اختفى".

واختتمت الزوجة دعواها قائلة: "الشوكولاتة كانت القشة اللي قسمت ظهر البعير، أنا حسيت إن مفيش تقدير ولا أي اهتمام.. وعشان كده قررت ألجأ للمحكمة، ولا تزال الدعوى التي حملت رقم 587 لسنة 2024 منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.