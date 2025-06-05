"عصام" يطلب تطليق زوجته: "فضحتني ومحبوسة في قضية مُخلة بالشرف"

كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "عصام. م"، 33 سنة، مدير لشركة فلاتر، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس للمطالبة بتطليق زوجته، مؤكدًا أن استمرار العلاقة الزوجية أصبح مستحيلاً بعد أن تم القبض على زوجته في قضية "مخلة بالشرف"، ولا تزال محبوسة على ذمة التحقيقات.

وقال "عصام" في دعواه أمام المحكمة: "اتجوزتها عن حب، واستحملت معاها كتير، لكن اللي حصل كسرني، مش قادر أخرج من البيت، ولا أبص في وش حد من قرايبي.. مراتي اتقبض عليها في قضية شرف، والفضيحة بقت على كل لسان".

وأضاف الزوج: "كل يوم كان بيعدي وأنا بحاول أصدق إنها ضحية، لكن الأدلة واللي اتقال في التحقيقات خلاني أفوق، واكتشفت إنها كانت بتخدعني، الموضوع مش شبهة ولا سوء تفاهم دي قضية كاملة، والنيابة قررت حبساها 15 يومًا على ذمة التحقيق".

وأوضح "عصام" أنه حاول الوقوف بجانب زوجته في البداية، لكنه اكتشف أنها كانت تخفي عنه الكثير من التفاصيل، وتعيش حياة أخرى بعيدًا عن عينه.

وتابع الزوج قائلًا: "كنت فاكر إننا عايشين حياة مستقرة، لكن الحقيقة طلعت غير كده، وأنا مش هقدر أكمل حياتي مع واحدة فقدت ثقتي فيها، والناس بقيت تبصلي بنظرة كسرتني".

واختتم عصام أن قراره باللجوء إلى المحكمة لم يكن بدافع الانتقام، بل لحماية نفسه وكرامته، خاصة بعد أن طالت الفضيحة أسرته بالكامل، قائلاً: "أنا مش طالب غير تطليقها والستر، مش عايز أظلمها، لكن كمان مش هظلم نفسي وأعيش في جحيم الشك والفضايح".

ولاتزال الدعوى رقم 816 لسنة 2024 منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.