مزايدة إلكترونية على أ ب ل 5 عبر بوابة مرور مصر

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن طرح لوحة معدنية مميزة تحمل رقم "أ ب ل 5" ضمن المزايدات الإلكترونية المستمرة على الموقع، ووصل سعرها حتى الآن إلى 500 ألف جنيه، ويتنافس عليها شخصان حتى اللحظة، ومن المقرر أن تنتهي المزايدة غدًا الخميس، الموافق 6 يونيو 2025.

وفي إطار الخدمات الإلكترونية المقدمة، نُقدم خطوات التقديم للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات:

خطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة:

الدخول على بوابة مرور مصر الإلكترونية عبر الرابط الرسمي.

الضغط على خيار "لوحتك".

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

النقر على "كوّن لوحتك الآن".

إدخال الأرقام والحروف المرغوبة، ثم الضغط على "بحث".

وبعد إرسال الطلب، تقوم إدارة الموقع بمراجعته وإدراج اللوحة ضمن المزايدات في أقرب وقت، وفي حالة الفوز، يمكن سداد قيمة اللوحة إلكترونيًا عبر البطاقة الائتمانية، أو نقدًا من خلال أحد فروع البنوك المعتمدة.