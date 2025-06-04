حكاية شاب منع "معلمين الكيف" من البيع فمات بـ طلقة في العمرانية

كتب- صابر المحلاوي:

لم يكن يتخيل "كريم.ر،" أن اعتراضه على بيع المخدرات أسفل منزله في منطقة العمرانية بالهرم في محافظة الجيزة، سيكون آخر ما يفعله في حياته.

ما إن تحدث الشاب مع الغرباء "معلمين الكيف"، وقعت مشادة كلامية بينهم فاستل أحدهم فرد خرطوش وأطلق طلقة مباشرة استقرت في رقبته، فسقط على الأرض وسط ذهول المارة، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن تصل الإسعاف.

وأمام جهات التحقيق، قالت أسرة المجني عليه "كريم.ر" إن نجلهم لم يكن على خلاف سابق مع أي من المتهمين، وإن كل ما فعله أنه طلب منهم عدم بيع المواد المخدرة أسفل العقار الذي تقيم فيه الأسرة، حرصًا على سمعة المكان وأمان الجيران.

وأضافت والدته في أقوالها: "ابني نزل قالهم اتقوا ربنا، بلاش توقفوا هنا وتبيعوا مخدرات، إحنا ساكنين وفي أطفال.. فواحد فيهم رد عليه وقاله مالكش دعوة، وبعدها بشوية سمعنا صوت طلقة ولقيناه واقع في دمه".

بلاغ ورد إلى قسم شرطة الهرم عن نشوب مشاجرة وسقوط قتيل، فانتقل رجال المباحث على الفور إلى موقع الحادث.

كانت جثة كريم ملقاة في دمائها، بينما تفرق المتهمون هاربين، وبدأت التحريات وجمع الأدلة، واستمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود الذين أكدوا أن الجريمة وقعت بعد مشاجرة بسبب بيع المواد المخدرة أسفل العقار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين 3 أشخاص، والتحفظ على السلاح المستخدم، بالإضافة إلى كميات من المواد المخدرة، وأحيلوا إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة، وتحليل المضبوطات بمعرفة المعمل الجنائي.