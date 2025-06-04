"قتل أخت مراته وابنها".. ماذا حدث في جريمة الفجر بأطلس حلوان؟

كتب- أحمد عادل:

أراد "أيمن جمال" صاحب الـ39 عامًا، الإصلاح بين خالته وزوجها "سائق" بعد خلافات أسرية حادة أعقبت طرد الزوج لها من عش الزوجية، إلا أن محاولة الصلح انتهت بمقتل "أيمن" ووالدته بعدة طعنات على يد زوج خالته في منطقة أطلس بحلوان.

بدأت القصة بتوجه خالة "أيمن جمال" إلى منزل شقيقتها، بعد خلافات مع زوجها بسبب تعديه على نجله بالضرب وإصابته بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

في المساء، ذهب "أيمن" إلى زوج خالته، معاتبًا إياه على تعديه المستمر على زوجته ونجله، وحاول وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، إلا أن العتاب تطور إلى مشادة كلامية.

استشاط "أبو كريم" غضبًا من حديث "أيمن"، واستل سلاحًا أبيض (سكين)، وسدد له عدة طعنات متفرقة بالجسد، أسقطته جثة هامدة غارقًا في دمائه.

وعندما ذهبت والدة المجني عليه خلف نجلها ووصلت إلى شقة زوج شقيقتها، وجدته قد فارق الحياة متأثرًا بإصاباته، وقبل أن تستوعب المشهد باغتها المتهم بطعنة نافذة أودت بحياتها.

أغلق المتهم الشقة على شقيقة زوجته ونجلها وتركهما غارقين في دمائهما، ونزل للجلوس على أحد المقاهي في المنطقة، دون أن يُبدي أي اكتراث لما ارتكبه.

أحد الأهالي أبلغ الأجهزة الأمنية بسماع صوت صراخ وعراك ووقوع مشاجرة داخل العقار، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ.

بالفحص، عُثر على جثتي "أيمن جمال" ووالدته مصابين بطعنات متفرقة بالجسد داخل شقة زوج خالته، وتمكنت قوات المباحث من ضبط المتهم أثناء جلوسه على أحد المقاهي القريبة من مكان الواقعة.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من الأهالي بوقوع جريمة قتل داخل إحدى الشقق السكنية بمجاورة 1 في منطقة أطلس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





