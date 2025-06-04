تفاصيل خطة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت وزارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى، والبدء في تنفيذ خطط أمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وتحقيق أقصى معدلات الأمن، والحفاظ على النظام والانضباط، بما يضمن للمواطنين الاستمتاع بأجواء العيد في مناخ آمن.

وتضمنت الإجراءات الأمنية تنسيقًا مكثفًا بين جميع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، مدعومة بعناصر من الشرطة النسائية، لتحقيق انتشار أمني يشمل ارتكازات بمحيط المنشآت الهامة والحيوية، إلى جانب خدمات أمنية تجوب الأماكن التي يقصدها المواطنون خلال أيام العيد، مثل الحدائق العامة، والمتنزهات، ودور العرض السينمائي، وذلك لمتابعة الحالة الأمنية.

كما تم تعزيز منظومة الاستجابة السريعة، في ضوء تطوير منظومة النجدة على مستوى الجمهورية، ودعمها بالعناصر الشرطية المؤهلة والمركبات الحديثة المزودة بالتقنيات التكنولوجية، بما يضمن سرعة الانتقال والتعامل مع مختلف البلاغات، ونشرها على نطاق جغرافي واسع في مختلف أقسام ومراكز الشرطة، بما يضمن التواجد الأمني الفعال.

وشملت الخطة أيضًا تكثيف الخدمات والدوريات المرورية، ونشر سيارات الإغاثة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية، ومتابعتها من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور، بهدف تحقيق أعلى درجات الانضباط المروري، والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة، فضلًا عن سرعة التعامل مع أي بلاغات أو ظروف طارئة، إلى جانب تكثيف نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات لتعزيز الشعور بالأمن.

وفي ضوء ما تشهده محطات القطارات ومترو الأنفاق من إقبال كثيف من المواطنين خلال أيام العيد، شهدت مداخل ومخارج المحطات، وداخل عربات القطار، انتشارًا أمنيًا مكثفًا، بما يضمن الرصد المبكر لأي محاولات قد تعكر صفو الاحتفالات، وسرعة التعامل مع المخالفات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها الدؤوبة لتوفير مناخ آمن ومطمئن لاحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.