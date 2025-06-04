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"الأسرة كلها ماتت".. ارتفاع عدد ضحايا حادث المقطم على يد مخمور

05:55 م الأربعاء 04 يونيو 2025
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كتب- أحمد عادل:

ارتفع عدد ضحايا حادث المقطم المروع المتسبب به "أمين النرش" شقيق "ياسمين النرش" المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطار" إلى 4 حالات وفاة، بعد مصرع "فاطمة" وشقيقتها "زينب" بعد 5 أيام داخل العناية المركزة متأثرين بإصابتهما.

وقبل أيام كانت لقت السيدة "نحمده" وزوج ابنتها "إسلام محمد" مصرعهما جراء اصطدام سيارة المتهم ماركة "دودج" على طريق كورنيش المقطم.

وقال نجل السيدة المتوفية لـ"مصراوي"، أن شقيقته "زينب" 25 عامًا، عانت من كسر في الحوض وكسور متفرقة في اليد والقدم، ونزيف في الرئة.

وأضاف أن شقيقته الأخرى "فاطمة" 23 عامًا، أُصيبت بكسر في العمود الفقري استدعى خضوعها لعملية تركيب فقرة، ما تسبب في إصابتها بشلل رباعي جراء الحادث قبل وفاتها.

واختتم "إسلام" في حديثه لـ"مصراوي"، أن شهود العيان أكدوا أن المتهم كان تحت تأثير المواد الكحولية وقت وقوع الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتسبب في حادث المقطم المروع، أثناء قيادته سيارة في الاتجاه المعاكس، مما أسفر عن وفاة سيدة مسنة وزوج ابنتها، وإصابة الابنة بإصابات بالغة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضحايا حادث المقطم حادث المقطم سيدة المطار مديرية أمن القاهرة أمين النرش
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