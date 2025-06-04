الداخلية تكشف حقيقة فيديو اختطاف "فتاة إبشواي" بالفيوم

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء "إحدى الفتيات "مصابة بسحجات بيدها"، بتعرضها لمحاولة اختطاف من خلال قيام إحدى السيدات استيقاف مركبة " توك توك " حال استقلالها لها والركوب رفقتها، وتلاحظ لها وجود "حقنة" بحوزتها فطلبت من سائق المركبة التوقف أكثر من مرة إلا أنه لم يستجب فقامت بالنزول من المركبة أثناء السير.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر"مقيمة بدائرة مركز شرطة إبشواي بالفيوم"، وبسؤالها قررت تضررها من قائد مركبة "التوك توك" والسيدة إعتقاداً منها بمحاولتهما تخديرها فقامت بالنزول من المركبة أثناء السير.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض المشكو في حقهما "قائد مركبة "التوك توك" ربة منزل مقيمان بمحافظة الفيوم، وبسؤالهما قررا بقيام القائمة على النشر بإلقاء نفسها أثناء سير المركبة دون تدخل منهما ونفيا ما جاء بأقوالها، وبمواجهة الأخيرة أقرت بقيامها بنشر مقطع الفيديو المشار إليه بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيالها الفتاة لإدعائها الكاذب.