كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "7" مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز، تأجيل جلسة محاكمة مزارع متهم بخطف وقتل سائق رميًا بالرصاص، ظنًا وجود علاقة آثمة بين السائق وزوجته، إلى جلسة 6 أغسطس المقبل.

وأدانت محكمة جنايات الجيزة دائرة منشأة القناطر، المتهم بقتل سائق أبو غالب، بالإعدام شنقًا بعد موافقة مفتي الجمهورية على قرار الإعدام.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 17019 لسنة 2021 جنايات مركز إمبابة، للمتهم "عبد الكريم. ف" وآخر سوداني الجنسية، تهمة قتل المجني عليه "ق. ف" عمدًا مع سبق الإصرار، حيث أعد المتهم سلاحًا ناريًا "بندقية آلية" واستدرج المجني عليه إلى موقع الجريمة، وأطلق عليه أعيرة نارية أودت بحياته، وذلك بدافع الانتقام لاعتقاده بوجود علاقة غير مشروعة بين المجني عليه وزوجته.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم خطف المجني عليه بالتحايل بأن أوهمه بالعمل على حراسة إحدى الأراضي الخاصة به، حال كونه من العاملين لديه، واستدراجه على إثر ذلك بأن استقل برفقته إحدى المركبات، وتمكن بتلك الوسيلة من اصطحابه إلى محل حدوث الواقعة وهو بمنأى عن أعين المارة وذويه، وما أن ظفر به حتى قام بإتمام جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة العامة أن المتهم الثاني، سوداني الجنسية، لم يكن على علم بنية المتهم الأول في الخطف والقتل، وقضت المحكمة مؤخرًا ببراءته مما نسب إليه من اتهام.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" وخمس طلقات، حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.