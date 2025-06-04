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"قتلهم وقعد على القهوة".. سائق ينهي حياة شقيقة زوجته ونجلها في حلوان

12:26 م الأربعاء 04 يونيو 2025

المجني علية

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كتب – أحمد عادل:

شهدت منطقة أطلس بحلوان جريمة مأساوية، حيث أقدم سائق يُدعى أيمن س.، وشهرته "أبو كريم"، من محافظة بني سويف، على قتل شقيقة زوجته ونجلها داخل شقته، إثر خلافات أسرية.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من الأهالي بوقوع جريمة قتل داخل إحدى الشقق السكنية بمجاورة 1 في منطقة أطلس، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن المتهم اعتدى على نجل شقيقة زوجته باستخدام سلاح أبيض، مسددًا له عدة طعنات أودت بحياته داخل الشقة، ثم وجّه طعنة نافذة لشقيقة زوجته أردتها قتيلة على الفور.

المفاجأة كانت في ضبط المتهم أثناء جلوسه على أحد المقاهي القريبة من موقع الجريمة، وكأنه لم يرتكب شيئًا.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.

مسرح الجريمة

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سائق ينهي حياة شقيقة زوجته حلوان منطقة أطلس جريمة قتل خلافات أسرية
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